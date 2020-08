BBC waarschuwt gebruikers voor wachtwoorden afkomstig uit datalekken

Wie bij de BBC een account aanmaakt wordt voortaan gewaarschuwd wanneer er een wachtwoord wordt gekozen dat uit een bekend datalek afkomstig is. De Britse omroep maakt hiervoor gebruik van een dienst van datalekzoekmachine Have I Been Pwned.

Zodra gebruikers een BBC-account aanmaken en een wachtwoord kiezen wordt er een sha-1-hash van het wachtwoord gemaakt. Een prefix van vijf karakters van deze hash wordt naar Have I Been Pwned gestuurd. Vervolgens stuurt Have I Been Pwned een lijst terug met alle wachtwoordhashes die met de betreffende prefix beginnen. Hierna wordt de sha-1-hash die de gebruiker had opgegeven door de BBC vergeleken met deze lijst. Is er een match, dan krijgt de gebruiker een waarschuwing te zien.

"Onze eerste aanbeveling is om het opgegeven wachtwoord te wijzigen, en iets anders te kiezen. Als je het wachtwoord al ergens anders gebruikt, adviseren we je om het ook daar te wijzigen en ervoor te zorgen dat je voor elke website een ander wachtwoord gebruikt", zegt Marc Burrows van de BBC. De gebruikte database bevat 572 miljoen wachtwoordhashes. De BBC hoopt met de maatregel te voorkomen dat aanvallers met gelekte en hergebruikte wachtwoorden toegang tot de accounts van gebruikers krijgen.