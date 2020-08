Nieuw-Zeelandse aandelenbeurs al vier dagen op rij doelwit ddos-aanvallen

De Nieuw-Zeelandse aandelenbeurs NZX is voor de vierde dag op rij het doelwit van de ddos-aanvallen, waardoor de beurshandel is platgelegd. De aanvallen begonnen afgelopen dinsdag en zorgden ervoor dat verschillende websites en diensten van de NZX onbereikbaar waren. Ook vandaag was het raak en op het moment van schrijven is de website NZX.com onbereikbaar.

De beurshandel begon vandaag vanwege de aanvallen al drie uur later dan normaal. Na het sluit van de beurs was de website opnieuw offline, aldus CNN. Grant Robertson, de Nieuw-Zeelandse minister van Financiën, liet tijdens een persconferentie weten dat het Government Communications Security Bureau (GCSB), de Nieuw-Zeelandse inlichtingendienst, NZX zal ondersteunen bij het afslaan van de aanvallen.

"Vanwege veiligheidsoverwegingen zijn er grenzen aan wat ik kan zeggen over de actie die de overheid achter de schermen onderneemt", aldus Robertson. De minister merkte verder op dat de Nieuw-Zeelandse overheid de aanvallen zeer serieus neemt en daarom de inlichtingendienst heeft opgedragen de aandelenbeurs te helpen, zo meldt CNBC.