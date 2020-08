Verdachte die Razor Scanner gebruikte ook in hoger beroep vrijgesproken

Een verdachte die van Razor Scanner gebruikmaakte, een dienst waarmee gebruikers konden controleren of hun malware door antivirussoftware werd gedetecteerd, is ook in hoger beroep vrijgesproken. Volgens het gerechtshof is niet aangetoond dat de verdachte met het gebruik van Razor Scanner van plan was om computermisdrijven te plegen. Het Openbaar Ministerie had een voorwaardelijke taakstraf van dertig uur geëist.

De beheerders van Razor Scanner en Razor Crypter, een dienst om malware ondetecteerbaar voor antivirussoftware te maken, werden in 2016 door de Duitse autoriteiten opgepakt. Daarbij kregen de Duitse autoriteiten ook gegevens in handen van klanten van beide diensten. Die gegevens werden met Europol gedeeld. Europol deelde vervolgens de gegevens van Nederlandse klanten met de Nederlandse politie.

Zo kwam ook de verdachte in beeld bij de politie. Uit de verstrekte gegevens blijkt dat hij in totaal zeventien bestanden naar Razor Scanner heeft geüpload. De gegevens laten niet zien dat hij gebruikmaakte van Razor Crypter. De verdachte bekende ook het gebruik van Razor Scanner. Naar eigen zeggen was hij geïnteresseerd in de werking van malware en de detectiemogelijkheden van antivirussoftware.

Volgens het OM heeft de man zich schuldig gemaakt aan het in bezit hebben van een technisch hulpmiddel dat hoofdzakelijk is ontworpen voor het plegen van een computermisdrijf, met de intentie om een dergelijk misdrijf ook te plegen. Het gerechtshof komt tot het oordeel dat Razor Scanner inderdaad als technisch hulpmiddel is aan te merken. "Het geeft de gebruiker immers belangrijke inzichten ten aanzien van de vraag of malware onopgemerkt zal blijven door de meest gangbare anti-malwareprogramma's", aldus de rechter.

VirusTotal is een bekende online virusscandienst van Google, waar gebruikers ook verdachte bestanden naar toe kunnen uploaden. Geüploade bestanden worden echter gedeeld met aangesloten antivirusbedrijven, zodat die hun detectie kunnen verbeteren. De verdachte koos voor Razor Scanner, omdat deze dienst naar eigen zeggen met meer antivirusprogramma's werkte. Geüploade bestanden deelde Razor Scanner echter niet met antivirusbedrijven.

De politie ontdekte dat verschillende bestanden die de verdachte naar Razor Scanner had geüpload later ook naar VirusTotal waren geüpload. Daarnaast bevat het strafdossier geen bewijs dat de verdachte daadwerkelijk malware beschikbaar heeft gesteld aan anderen, om die computermisdrijven te laten plegen, of dat hij dit zelf heeft gedaan.

"Het hof komt daarmee tot de conclusie dat de uitleg die de verdachte heeft gegeven over zijn bedoelingen met de scans via Razor Scanner niet wordt weersproken door de inhoud van het strafdossier en de hiervoor weergegeven informatie. Er is sprake van een geloofwaardige weerlegging die de verdenking ontkracht", zo laat de rechter weten, die toevoegt dat niet is bewezen dat de verdachte met het gebruik van Razor Scanner van plan was om computermisdrijven te plegen. De verdachte werd dan ook vrijgesproken.