Onderzoek: miljoenen servers draaien kwetsbare versie OpenSSH

Miljoenen servers die via OpenSSH toegankelijk zijn draaien een kwetsbare versie van de software, zo blijkt uit onderzoek van securitybedrijf Rapid7. Het bedrijf voerde een internetbrede scan uit en ontdekte ruim 17,8 miljoen systemen die via SSH toegankelijk zijn. Secure Shell (SSH) is een protocol om op afstand op servers in te loggen en bijvoorbeeld machines te beheren.

Vanwege de beveiligde manier van inloggen is SSH inmiddels de standaard geworden en heeft daarmee de onbeveiligde inlogmethode Telnet verdrongen. Voor elke machine die op internet via Telnet toegankelijk is zijn er zes via SSH benaderbaar. In de VS gaat het zelfs om een ratio van 1 op 28. Zo werden er 232.000 Telnet-servers geteld tegenover 6,6 miljoen SSH-servers.

In China is de verhouding zo'n 1 op 3, namelijk 734.000 Telnet-servers tegenover 2,4 miljoen SSH-servers. Als er wordt gekeken naar de top tien landen met SSH-toegang staat Nederland op een negende plek in het onderzoek van Rapid7. Er zijn verschillende SSH-oplossingen, waarbij OpenSSH veruit het populairst is. Ruim 92,2 procent van alle SSH-servers draait op OpenSSH. OpenSSH, ook bekend als OpenBSD Secure Shell, is een verzameling van netwerktools gebaseerd op het SSH-protocol. SSH-software Dropbear volgt met 7,3 procent op de tweede plek.

Het onderzoek laat verder zien dat veel servers kwetsbare OpenSSH-versies draaien. OpenSSH versie 7.4 werd het vaakst aangetroffen, namelijk op meer dan 4,7 miljoen servers. Deze versie verscheen op 19 december 2016 en bevat negen bekende kwetsbaarheden. OpenSSH versie 5.3, die op 1 oktober 2009 uitkwam, draait op meer dan 1,5 miljoen servers en telt 32 bekende kwetsbaarheden. De meest recente versie van OpenSSH is versie 8.3. Deze versie komt echter niet terug in het overzicht van de onderzoekers.

"Elke OpensSSH-versie in top twintig heeft tussen de 2 en 32 kwetsbaarheden, wat inhoudt dat er een duidelijk gebrek aan patchmanagement is voor miljoenen systemen die aan het koude, harde internet zijn blootgesteld", aldus onderzoeker Tod Beardsley.