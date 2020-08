Landelijke uitrol van CoronaMelder-app niet op 1 september

De landelijke uitrol van CoronaMelder zal niet op 1 september plaatsvinden. De Tweede Kamer kan de vereiste wetgeving namelijk niet op tijd behandelen, zo meldt NRC. "De Kamer heeft vrij duidelijk aangegeven dat de app zonder wet niet kan, maar dat we wel bereid zijn om die wet snel te behandelen. Maar we gaan die wet niet overhaast met stoom en kokend water behandelen", zegt D66-Kamerlid Kees Verhoeven tegenover de krant.

De Autoriteit Persoonsgegevens had begin deze maand duidelijk gemaakt dat de privacy van gebruikers van de app nog onvoldoende is gewaarborgd. Eén van de kritiekpunten is dat er een wet moet komen om de inzet van de app goed te regelen. "Gezien de omvangrijke en veelomvattende impact van een corona-app, is een wet de meest logische basis. Die wet zou moeten regelen dat de minister van Volksgezondheid de bevoegdheid krijgt deze gegevens te verwerken én zou ook privacywaarborgen moeten bevatten", zo stelde de toezichthouder.

Minister De Jonge van Volksgezondheid had de Tweede Kamer vorige week opgeroepen om de spoedwet voor de corona-app met "de grootst mogelijke spoed" te behandelen, het liefst deze week nog. "Gezien het toenemende aantal besmettingen en de bijdrage die CoronaMelder kan leveren bij het beheersen van de verspreiding van het virus, ben ik een spoedwetprocedure gestart om de benodigde wettelijke grondslag te realiseren voor de beoogde invoeringsdatum van 1 september dan wel zo snel mogelijk daarna", zo liet De Jonge bij zijn oproep weten.

Maandag vindt er in de Tweede Kamer een technische briefing over de corona-app plaats, waar de leden technische vragen over veiligheid, privacy, datagebruik en nauwkeurigheid kunnen stellen, zo meldt Verhoeven op Twitter. Woensdag zou er vervolgens over de wet moet worden gedebatteerd, mogelijk al op donderdag gevolgd door een stemming.

Wanneer de Tweede Kamer voor stemt moet de Eerste Kamer zich nog over de wet buigen. Ook de Eerste Kamer werd door De Jonge gevraagd om het voorstel met de grootst mogelijke spoed te behandelen. Wanneer de landelijke uitrol nu zal plaatsvinden is nog onbekend. De CoronaMelder-app is sinds 17 augustus in de Apple App Store en Google Play Store beschikbaar en is inmiddels meer dan één miljoen keer gedownload.