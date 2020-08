Adblock Plus-ontwikkelaar luidt noodklok over toekomst browserextensies

Miljoenen internetgebruikers maken gebruik van browserextensies, maar de toekomst van deze extensies is in gevaar, zo waarschuwt Wladimir Palant, ontwikkelaar van de bekende adblocker Adblock Plus. Extensies bieden allerlei extra functionaliteit aan de browser, bijvoorbeeld op het gebied van privacy en security.

Mozilla lanceerde onlangs een nieuwe Firefox voor Android. Ondersteunde de oude Firefox voor Android nog tal van extensies, de nieuwe editie laat gebruikers op dit moment uit negen extensies kiezen. Palant stelt dat er geen technische reden is waarom de extensies niet meer werken. "Het is een beleidskeuze", zo merkt hij op in een blog. De meeste add-ons blijken gewoon in de nieuwe versie te kunnen werken, maar Mozilla staat dit niet toe.

Een mogelijke reden hiervoor is kostenbesparingen. Begin deze maand maakte Mozilla bekend dat het een kwart van het personeel zal ontslaan wegens de economische situatie. Alle Firefox-extensies worden door Mozilla gecontroleerd, wat een kostbaar proces is. De Firefox-ontwikkelaar liet wel weten dat het later meer extensies zal gaan ondersteunen, maar maakte niet kenbaar om welke extensies het gaat en wanneer.

Een bijkomend probleem is dat elke nieuwe extensie klein begint. Deze extensies zullen waarschijnlijk geen kans krijgen, waardoor ontwikkelaars ook geen nieuwe extensies meer zullen ontwikkelen, vreest Palant. De situatie is op de desktop niet veel beter. Mozilla besloot daar het eigen extensiemodel te verruilen voor het WebExtensions-model waar Google Chrome mee werkt.

Dit beperkte Firefox-extensies tot de functionaliteit die door Chrome wordt ondersteund. Mozilla liet weten dat het nieuwe functionaliteit zou toevoegen, om krachtigere extensies mogelijk te maken. Ook zou er een mogelijkheid voor extensie-ontwikkelaars komen om nieuwe extensie-API's te schrijven. Dit is echter nooit van de grond gekomen. "En dus bepaalt Google nu met de eigen Chrome-browser wat extensies moeten kunnen doen", gaat Palant verder.

Eén van aankondigingen waar extensie-ontwikkelaars zich zorgen over maken is het plan van Google om de WebRequest API uit te faseren. Adblockers maken hiervan gebruik voor het onderscheppen, blokkeren, doorsturen en aanpassen van in- en uitgaand verkeer van de browser. Google heeft in de plaats van deze API een nieuwe API voorgesteld. Die zou echter de mogelijkheden van adblockers beperken door een limiet te stellen aan het aantal regels alsmede het aantal beschikbare filters en acties van een extensie. Adblockers zouden hierdoor requests van de browser alleen nog kunnen observeren en niet meer aanpassen of blokkeren.

Mozilla liet eind vorig jaar weten dat het niet alle aanpassingen van Google zal volgen, maar Palant is bang dat de Firefox-ontwikkelaar vroeger of later toch overstag gaat. Daardoor is Google Chrome de standaard voor browseraanpassingen geworden. Voor mobiele apparaten bood Google al geen extensie-support en op de desktop heeft het techbedrijf volgens Palant weinig reden om veel in extensie-support te steken.

De Adblock Plus-ontwikkelaar verwacht dan ook verder functionaliteitsverlies in de naam van prestaties en security. "En ondanks deze nobele doelen, houdt het in dat gebruikers aan het kortste eind trekken. De innovatieve impact van add-ons zal verdwijnen. In de toekomst zal alle innovatie van browserontwikkelaars zelf moeten komen, er zal geen ruimte meer zijn voor experimenten of nicheoplossingen", besluit de extensie-ontwikkelaar.