AON breidt particuliere inboedelverzekering uit met "cyberdekking"

Verzekeringsmaatschappij AON heeft de particuliere inboedelverzekering standaard uitgebreid met een "cyberdekking", die kosten dekt in het geval van bijvoorbeeld ransomware, identiteitsdiefstal, computerinbraken en privacyinbreuken. Het is daarmee de eerste verzekeraar in Nederland die dit doet.

"De tijden dat een inbreker 's nachts met een koevoet aan de achterdeur stond, zijn grotendeels voorbij. Identiteitsfraude, hacks, privacy-inbreuk, misbruik maken van iemands identiteit, privacygevoelige informatie die wordt gestolen, computers die vergrendeld worden met als doel geld af te persen; cybercrime kan iedereen op elk moment overkomen", zo stelt de verzekeringsmaatschappij.

Naast vergrendelde computers gaat het bijvoorbeeld ook om gestolen identiteitsgegevens die worden misbruikt voor de aankoop van spullen. "Of iemand stelt u aansprakelijk omdat zijn persoonsgegevens, door u, bij onbevoegden terecht kwamen", aldus AON in een uitleg over de verzekering.

In het geval van een incident moet een hulplijn worden gebeld, waarna een medewerker zal kijken wat er precies aan de hand is en hoe de gevolgen zijn te beperken. Wanneer het probleem na contact met de medewerker niet is opgelost kan er een specialist op technisch, juridisch of fraudegebied worden ingeschakeld om het incident te verhelpen.

Klanten betalen hiervoor een eigen risico van honderd euro. De verzekering dekt alle kosten tot 5.000 euro. Bij ransomware zijn de kosten van een specialist tot 2.500 euro beperkt. Wanneer de kosten hoger uitvallen zijn die voor de klant. AON meldt dat klanten hierover van tevoren worden ingelicht. De cyberdekking geldt niet voor systemen die voor zakelijke activiteiten worden gebruikt (pdf).