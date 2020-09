QNAP NAS-systemen via drie jaar oud lek voorzien van backdoor

Aanvallers maken gebruik van een drie jaar oude kwetsbaarheid om NAS-systemen van fabrikant QNAP van een backdoor te voorzien, stelt securitybedrijf Qihoo 360 in een analyse. QNAP-systemen zijn vaker het doelwit van aanvallen, maar volgens onderzoekers van het securitybedrijf was het nog niet bekend dat ervan het betreffende beveiligingslek gebruik werd gemaakt.

Via de kwetsbaarheid kan een ongeautenticeerde aanvaller op afstand commando's op het systeem uitvoeren. Het beveiligingslek is aanwezig in een CGI-programma gebruikt voor het uitloggen van de gebruiker. Dit programma blijkt gebruikersinvoer niet goed te filteren en roept de systeemfunctie aan voor het uitvoeren van een opgegeven string, waardoor command injection mogelijk is.

In het geval van een succesvolle aanval installeren de aanvallers een reverse shell, waarmee ze toegang tot het systeem houden. Verdere andere activiteiten, zoals bijvoorbeeld het versleutelen van bestanden voor losgeld of het gebruik van het NAS-systeem voor ddos-aanvallen zijn nog niet waargenomen.

Qihoo 360 informeerde QNAP waarop de NAS-fabrikant liet weten dat de onderliggende kwetsbaarheid al in 2017 via een update voor het QTS-besturingssysteem van de NAS-systemen was verholpen. Gebruikers wordt aangeraden om nieuwe firmware-updates tijdig te installeren en op ongewone processen en netwerkverbindingen te controleren.