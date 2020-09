De Jonge: verzamelen telecomdata nog steeds noodzakelijk

Het is nog steeds noodzakelijk om telecomdata te verzamelen om het coronavirus te bestrijden, zo heeft minister De Jonge van Volksgezondheid laten weten. De minister reageerde op Kamervragen van FvD-voorman Thierry Baudet. Volgens minister De Jonge zijn mobiele locatiegegevens nodig bij de bestrijding van het virus en helpen ze om de modellen van het RIVM te verbeteren.

Vorige maand liet de Autoriteit Persoonsgegevens weten dat het wetsvoorstel van het kabinet dat telecomproviders verplicht om telecomgegevens met het CBS en het RIVM te delen was getoetst. Het oordeel is echter nog niet openbaar gemaakt. Dat zal uiterlijk gebeuren wanneer het kabinet het betreffende wetsvoorstel publiceert. Een eerste versie van het wetsvoorstel werd nog door de AP afgekeurd.

"Waarom acht u het nog steeds noodzakelijk om telecomdata te verzamelen om het coronavirus te bestrijden? Hoe kunt u volhouden dat de meerwaarde hiervan in verhouding staat tot de grove inbreuk op de privacy van alle Nederlanders?", vroeg Baudet aan De Jonge.

De minister stelt dat een epidemie van een infectieziekte per definitie sterk geclusterd verloopt, waarbij het aantal nieuwe gevallen per dag stijgt en daalt met een golfbeweging, en dat het aantal nieuwe gevallen naar locatie zich concentreert op plekken met een hoge intensiteit omgeven door een gebied met lagere intensiteit.

"Om een risico in te schatten van het aantal nieuwe infecties op een bepaalde plaats op een bepaalde tijd is het nodig om te weten hoeveel mensen zich op deze plaats bevinden en hoeveel tijd zij eerder door brachten in een gebied met een hoog risico op besmetting. Deze gegevens zijn daarom noodzakelijk om het virus te kunnen bestrijden", aldus De Jonge.

Herleidbare gegevens

Baudet vroeg de minister ook of hij weet dat telecomdata herleidbaar is naar personen en waar en wanneer ze ergens aanwezig waren. "Erkent u dat dergelijke informatie voor tal van (kwaadwillende) partijen buitengewoon waardevol is? Hoe beoordeelt u de waarschuwing van de Autoriteit Persoonsgegevens, inhoudende dat het risico bestaat dat dergelijke gegevens herleidbaar zijn tot individuen?", vraagt de FvD-leider.

De Jonge laat daarop weten dat er geen verkeersgegevens worden verstrekt. "Het wetsvoorstel schrijft uitsluitend voor om de tellingen (totaalaantal telefoons, per uur en per gemeente, uitgesplitst naar afgeleide herkomst (gemeente of land(engroep)) door te geven aan het CBS ten behoeve van het RIVM", merkt hij op. De regering vindt dat de aan het RIVM verstrekte gegevens niet herleidbaar zijn tot individuele personen en daarom als anonieme gegevens moeten worden beschouwd.

Vaccin

Verder wilde Baudet nog weten of een eventueel vaccin tegen corona op geen enkel moment verplicht zal worden en dat personen die ervoor kiezen zich niet te laten vaccineren, op geen enkele wijze benadeeld worden in hun rechtspositie. "Het kabinet is niet voornemens om vaccinatie verplicht te stellen. Dat geldt op dit moment ook niet voor andere vaccinaties die vanuit de Rijksoverheid worden aangeboden", antwoordt De Jonge daarop.