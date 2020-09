FBI: IoT-apparaten bieden kansen en risico's voor politieonderzoek

Internet of Things-apparaten bieden kansen en risico's bij het uitvoeren van politieonderzoek, bijvoorbeeld wanneer deurbelcamera's agenten of huiszoekingen filmen, zo heeft de FBI in een vertrouwelijke interne memo laten weten. De memo, die eind vorig jaar verscheen, is door het recente "BlueLeaks" datalek bij Amerikaanse politiekorpsen openbaar geworden (pdf).

"De FBI is van mening dat IoT-apparaten de komende twee jaar nieuwe kansen en uitdagingen voor opsporingsdiensten zullen bieden, aangezien opsporingsdiensten nieuwe technologieën blijven gebruiken bij hun operaties, en ze zullen inzetten bij onderzoeken", aldus de memo waar The Intercept over bericht.

De FBI laat aanvullend weten dat wijdverbreid gebruik van IoT-data bij politieonderzoeken nog moet plaatsvinden, aangezien er beperkte kennis bij opsporingsdiensten is over hoe IoT-apparaten werken, welke gegevens ze verzamelen en waar de data precies wordt opgeslagen. Er zijn echter verschillende initiatieven opgezet om opsporingsdiensten meer kennis over IoT-apparaten te geven en welke kansen ze bieden bij toekomstige onderzoeken.

"IoT-apparaten blijven meer informatie verzamelen, wat opsporingsdiensten kan helpen bij het vaststellen van leefpatronen, het afwijken van dagelijkse routines en helpen om de nauwkeurigheid van alibi's of andere belangrijke onderzoekdetails vast te stellen", staat in de memo vermeld. Die laat ook weten dat IoT-fabrikanten in een reactie op privacyzorgen bij gebruikers ervoor kunnen kiezen om data op apparaten te versleutelen en opgeslagen data korter te bewaren.

Uitdagingen

Aan de andere kant zorgen IoT-apparaten ook voor uitdagingen bij het uitvoeren van onderzoeken. Deurbelcamera's en ip-camera's kunnen agenten filmen, bijvoorbeeld als ze een huiszoeking uitvoeren. "De meeste IoT-apparaten beschikken over sensoren en camera's, die een waarschuwing geven of op afstand door de eigenaar zijn te benaderen om activiteiten in de omgeving te bekijken", stelt de FBI.

Zo wordt er gewezen naar een incident waarbij FBI-agenten een huiszoekingsbevel wilden overhandigen. De persoon voor wie het bevel was bedoeld was niet in de woning aanwezig, maar kon door een wifi-deurbelcamera vanaf een andere locatie alles zien en horen en waarschuwde vervolgens zijn buurman en huisbaas over de aanwezigheid van de FBI. "Het individu heeft mogelijk heimelijk de activiteiten van opsporingsdiensten kunnen monitoren toen die op het terrein waren", aldus de FBI over het incident.

Een ander probleem dat wordt benoemd is dat IoT-apparaten data soms alleen lokaal opslaan. Iets wat onderzoeken kan belemmeren wanneer verdachten of slachtoffers weigeren mee te werken. Desondanks gaat de memo vooral in op de kansen die IoT-biedt en laat de FBI weten dat gegevens afkomstig van IoT-apparaten voor belangrijk bewijsmateriaal in onderzoeken kunnen gaan zorgen.