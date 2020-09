Onderzoek: Nederlander maakt zich weinig zorgen over online veiligheid

Nederlanders maken zich weinig zorgen over hun online veiligheid, zo stelt internetprovider XS4ALL aan de hand van onderzoek dat het onder 1500 Nederlanders liet uitvoeren. Van de deelnemers aan het onderzoek, uitgevoerd door onderzoeksbureau Motivaction, gaf ongeveer de helft aan zich "enige zorgen" te maken, terwijl 38 procent zich weinig of heel weinig zorgen maakt.

"Mensen begrijpen wat eraan de hand is, maar nemen niet altijd de juiste maatregelen", zegt Arjan van Hattum van XS4ALL in het NOS Radio 1 Journaal. Dit komt mogelijk omdat mensen aan de ene kant het risico niet voldoende inschatten en aan de andere kant niet precies weten wat ze allemaal kunnen doen om hun online veiligheid te verbeteren, merkt Van Hattum op.

Twee derde van de respondenten vindt dat mensen zelf verantwoordelijk zijn voor veilig internet thuis. "Het is mooi om te zien dat de Nederlander zichzelf ook verantwoordelijk voelt", zegt van Hattum. "Maar daar ligt ook meteen zijn zorg. Het blijkt dat men niet altijd heel handig omspringt met die verantwoordelijkheid." Van de deelnemers geeft twintig procent aan niet over een virusscanner te beschikken en weet 41 procent niet of ze thuis via een beveiligde verbinding werken.