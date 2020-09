Noors parlement meldt inbraak op verschillende e-mailaccounts

Aanvallers zijn erin geslaagd om toegang te krijgen tot e-mailaccounts van Noorse parlementsleden en parlementsmedewerkers, zo heeft het Noorse parlement "Storting" bekendgemaakt. Uit voorlopig onderzoek blijkt dat de aanvallers data uit de e-mailaccounts hebben gedownload.

Verder details over de aanval zijn niet gegeven. Zo is onduidelijk hoe de aanvallers toegang kregen, wie erachter de aanval zit en om hoeveel e-mailaccounts het precies gaat. Ook de omvang van de schade is nog onduidelijk. Wel heeft het Noorse parlement aangifte bij de politie gedaan en zijn er niet nader genoemde maatregelen genomen om de beveiliging te versterken. De Noorse Arbeiderspartij, de grootste oppositiepartij van Noorwegen, en Centrumpartij laten tegenover de Noorse publieke omroep weten dat ze slachtoffer van de aanval zijn geworden.