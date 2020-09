Moderator online marktplaats AlphaBay veroordeeld tot 11 jaar cel

Een 26-jarige Amerikaan die een moderator was op de online marktplaats AlphaBay is in de Verenigde Staten veroordeeld tot een gevangenisstraf van 11 jaar. De marktplaats, die allerlei goederen aanbood zoals gestolen creditcard- en accountgegevens, namaakgoederen, wapens, drugs, exploitkits en botnets, werd in 2017 door de autoriteiten uit de lucht gehaald.

De Amerikaan was als moderator verantwoordelijk voor het oplossen van geschillen tussen verkopers en kopers op de marktplaats. Hij zou in deze rol meer dan twintigduizend geschillen hebben opgelost. Ook was hij actief als "scam watcher", waarbij hij pogingen om AlphaBay-gebruikers op te lichten monitorde. Voor zijn werkzaamheden ontving de man een vergoeding. Begin dit jaar bekende de Amerikaan schuldig te zijn aan "racketeering". Hiervoor had hij een gevangenisstraf van maximaal 20 jaar kunnen krijgen.

"De veroordeling van de verdachte is een duidelijke boodschap aan criminelen dat het darknet geen veilige haven voor illegale transacties is", aldus FBI-agent Sean Ragan. Eerder werd een Amerikaanse man die als woordvoerder van AlphaBay optrad veroordeeld tot een gevangenisstraf van bijna 4 jaar.