Slachtoffers WhatsAppfraude al voor 2,6 miljoen euro opgelicht dit jaar

Slachtoffers van WhatsAppfraude zijn in de eerste zeven maanden van dit jaar al voor meer dan 2,6 miljoen euro opgelicht, zo laat de Fraudehelpdesk aan Security.NL weten. Het aantal slachtoffers en het totale schadebedrag liggen daarmee al veel hoger dan over heel 2019.

Bij WhatsAppfraude doen oplichters zich voor als een bekende van het slachtoffer en vragen vervolgens om bijvoorbeeld een rekening te betalen. Het opgegeven rekeningnummer is vaak van katvangers. Vorig jaar klopten 353 slachtoffers bij de Fraudehelpdesk aan die voor een bedrag van iets meer dan 1 miljoen euro waren opgelicht. Dit jaar staat de teller al op 945 slachtoffers met een schadebedrag van 2,64 miljoen euro.

Het merendeel van de slachtoffers is 50-plusser. "We zien dit jaar bij deze fraudevorm een duidelijke verschuiving naar ouderen", zegt woordvoerder Tanya Wijngaarde. Vorig jaar waren de vier leeftijdscategorieën tussen de 26 en 65 jaar elk vertegenwoordigd met ongeveer twintig procent. De jongeren (tot 26) en ouderen (65+) zaten rond de tien procent. Dit jaar is echter zestig procent van de meldingen afkomstig van 55-plussers, en nog eens zeventien procent van de categorie 46-55 jaar.

Het werkelijke aantal slachtoffers en schadebedrag ligt waarschijnlijk hoger. Het gaat hier alleen om mensen die melding bij de Fraudehelpdesk maakten. In mei en juni van dit jaar ontving de politie ruim zesduizend aangiften van WhatsAppfraude, wat neerkomt op honderd aangiften per dag. Normaal ontvangt de politie honderd aangiften per week van mensen die slachtoffer van WhatsAppfraude zijn geworden. Dat bleek uit de criminaliteitscijfers van de politie over het eerste halfjaar van 2020. Om ouderen voor WhatsAppfraude te waarschuwen is de overheid gisteren een nieuwe campagne gestart.