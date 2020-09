Apple lanceert nieuwe iOS-versie met ingebouwde corona-app

Apple heeft een nieuwe versie van iOS gelanceerd die over een ingebouwde corona-app beschikt. Gebruikers kunnen zo zonder het installeren van een aparte corona-app worden gewaarschuwd wanneer ze in de buurt van een besmet persoon zijn geweest.

Apple ontwikkelde eerder al samen met Google een API waar ontwikkelaars van een corona-app gebruik van kunnen maken. Nu heeft het techbedrijf de functionaliteit van een dergelijke app direct in iOS geïntegreerd. Net als andere corona-apps maakt ook de "Exposure Notifications Express" van Apple gebruik van bluetooth om codes met andere gebruikers uit te wisselen. Het systeem is opt-in, gebruikers zullen dus zelf toestemming moeten geven om mee te doen.

Wanneer de gebruiker al een corona-app heeft geïnstalleerd zal daarvan gebruik worden gemaakt. Een andere vereiste is dat de lokale gezondheidsautoriteiten Exposure Notifications Express moeten ondersteunen. Hiervoor is het nodig dat er een test-verificatieserver en een key-server worden opgezet. Via de test-verificatieserver kan een gezondheidsautoriteit verificatiecodes genereren voor personen die met corona zijn besmet. De code wordt hierna door de besmette gebruiker in de app ingevoerd.

Vervolgens zal de test-verificatieserver de ingevoerde verificatiecode controleren. Is de code goedgekeurd, dan worden de sleutels van de gebruiker naar de key-server geüpload. De key-server ontvangt de sleutels van besmette personen, die vervolgens door andere app-gebruikers worden gedownload om te kijken of ze met deze personen in contact zijn geweest. De key-server die gezondheidsautoriteiten voor hun eigen corona-app gebruiken is ook voor Apples Exposure Notifications Express te gebruiken.

Een tweede voorwaarde voor gezondheidsautoriteiten die van Exposure Notifications Express gebruik willen maken is dat ze zich moeten registreren bij het Apple Business Register. Uit het register leest Exposure Notifications Express de instellingen van de betreffende gezondheidsautoriteit, zoals waar de servers zijn te vinden en hoe er met uploads en downloads van sleutels moet worden omgegaan.

"Als de volgende stap in onze samenwerking met volksgezondheidsinstanties op het gebied van blootstellingsmeldingen, maken we het eenvoudiger en sneller voor hen om het Exposure Notifications System te gebruiken zonder de noodzaak om een eigen app te ontwikkelen of beheren", aldus Apple en Google in een verklaring tegenover CNBC. Google zal later deze maand updates uitbrengen die de functionaliteit aan Android toevoegen.