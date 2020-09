Hof VS verklaart grootschalige opslag telefoongegevens door NSA onwettig

Een Amerikaans hof van beroep heeft de grootschalige opslag van telefoongegevens van Amerikaanse burgers door de NSA onwettig verklaard (pdf). Het surveillanceprogramma werd in 2013 onthuld door klokkenluider Edward Snowden. De Amerikaanse geheime dienst bleek gegevens van miljarden telefoongesprekken van Amerikaanse burgers te verzamelen.

Het programma werd, zonder toestemming van rechters, na de aanslagen van 11 september 2001 ingesteld. Een soortgelijk programma kreeg in 2006 goedkeuring van de speciale Amerikaanse FISA-rechtbank en werd meerdere keren verlengd. Tot de onthullingen van Snowden ontkenden inlichtingenfunctionarissen dat de NSA opzettelijk gegevens van Amerikaanse burgers op Amerikaans grondgebied verzamelde.

Nadat Snowden het bestaan van het programma had geopenbaard stelden overheidsfunctionarissen dat het een belangrijke rol speelde bij het bestrijden van binnenlands extremisme. Zo zou het programma essentieel zijn geweest bij het opsporen van vier verdachten, maar dat was niet het geval, zo stelt het hof. Volgens het 9th Circuit Court of Appeals was het programma in strijd met de Foreign Intelligence Surveillance Act en mogelijk ook met de Amerikaanse grondwet. Het hof hekelde onder andere dat gegevens van miljoenen Amerikanen jarenlang op een dagelijkse basis werden verzameld.

Het programma werd in 2015 stopgezet nadat het Amerikaanse Congres de USA FREEDOM Act goedkeurde. Onder deze wet worden gegevens over telefoongesprekken, zoals wie met wie belt en op welk moment, nog steeds verzameld, alleen dan door telecommaatschappijen die de gegevens ook zelf opslaan. In het geval inlichtingendiensten toegang tot de data willen moeten ze hiervoor een gerechtelijk bevel hebben. Ook dit programma zou inmiddels door de NSA zijn stopgezet.

De American Civil Liberties Union noemt de uitspraak een overwinning voor de privacyrechten van burgers. Snowden stelt dat nooit had verwacht een dergelijke uitspraak, waarbij de activiteiten van de NSA onwettig worden verklaard en hij als klokkenluider wordt bedankt voor het onthullen ervan, in zijn leven mee te maken.