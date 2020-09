Belgische overheid wil corona-app deze maand lanceren

De Belgische overheid wil de corona-app voor het ondersteunen van bron- en contactonderzoek nog deze maand lanceren. Dat laat Karine Moykens, voorzitster van het Interfederaal Comité Testing & Tracing, tegenover Radio 1 weten. De app is zo goed als gereed en wordt nu getest. De testfase loopt 10 september af. "Dan is de app eigenlijk klaar", aldus Moykens.

Daarna wordt er langzaam richting de lancering van de app gewerkt, waarbij de Belgische overheid het Nederlandse model volgt. "We hebben ervoor gekozen om te gaan werken zoals in Nederland is gedaan", stelde Moykens. De app zal eerst voor tienduizend gebruikers beschikbaar komen. Daarna is het de bedoeling om de app in de week van 20 september in heel België te lanceren.

Frank Robben, hoofd van de Kruispuntbank voor Sociale Zekerheid, Smals en het eHealth, laat aan Data News weten dat de test moet plaatsvinden onder personen die veel in contact komen met onbekenden, zoals supermarktmedewerkers en politie. De feedback zal vervolgens worden gebruikt om de processen te verbeteren. "Je wil die app niet loslaten op elf miljoen mensen zonder dat bijvoorbeeld artsen weten wat ze moeten doen als een patiënt langskomt met een melding. We willen weten hoe die flows in praktijk werken", merkt Robben op.