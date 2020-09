Politie houdt man aan voor stelen honderdduizenden persoonsgegevens

De politie heeft vorige week een 53-jarige man uit Spijkenisse aangehouden op verdenking van het stelen van honderdduizenden persoonsgegevens. De zaak kwam aan het rollen nadat een Utrechts bedrijf een intern onderzoek startte nadat in twee gevallen persoonsgegevens waren gebruikt door iemand die hier niet over zou mogen beschikken.

Het bedrijf deed aangifte en deelde de uitkomsten van hun onderzoek met het cybercrimeteam van de Rotterdamse politie. Vervolgens kon afgelopen vrijdag een 53-jarige man uit Spijkenisse in zijn woning worden aangehouden. De man wordt verdacht van computervredebreuk en het stelen en gebruiken van niet openbare gegevens. Bij de aanhouding van de verdachte zijn ook verschillende gegevensdragers in beslag genomen, waarop honderdduizenden gestolen persoonsgegevens stonden.

De man is inmiddels heengezonden, maar is nog steeds verdachte in het onderzoek. "Gelukkig deed het bedrijf aangifte en konden wij met de informatie die we kregen snel tot een aanhouding komen. Hierdoor is er veel ellende voorkomen", zegt een rechercheur van het cybercrimeteam. "We kunnen het belang van een goede digitale beveiliging en het doen van aangifte niet vaak genoeg benadrukken."