Facebook komt met lijst van beveiligingslekken in WhatsApp

Facebook heeft een aparte webpagina gepubliceerd waarin een overzicht van verholpen kwetsbaarheden in WhatsApp wordt gegeven. Dat heeft Alexandru Voica, communicatiemanager van Facebook, via Twitter aangekondigd. Volgens het techbedrijf is het vanwege het beleid en de werkwijze van appstores niet altijd mogelijk om verholpen kwetsbaarheden in WhatsApp in de releasenotes van een nieuwe versie te vermelden.

Via een aparte pagina met "WhatsApp Security Advisories" kunnen gebruikers nu zien welke problemen in de populaire chatapp zijn opgelost. Daarbij merkt Facebook op dat de details in de omschrijvingen van de kwetsbaarheden zijn bedoeld om technische scenario's aan onderzoekers uit te leggen en wil het niet zeggen dat gebruikers ook op deze manier zijn getroffen.

Dit jaar zijn er volgens de overzichtspagina in totaal zes kwetsbaarheden in WhatsApp verholpen. Twee van de beveiligingslekken bevonden zich in de desktopversie van de chatapp. Via verschillende kwetsbaarheden had een aanvaller willekeurige code op systemen kunnen uitvoeren.

Vorig jaar mei werd bekend dat aanvallers een zerodaylek in WhatsApp hadden gebruikt om gebruikers met spyware te infecteren. Via de spyware konden de aanvallers hun slachtoffers onder andere via de camera en microfoon bespioneren. Begin dit kwam het nieuws naar buiten dat de telefoon van Amazon-ceo Jeff Bezos zeer vermoedelijk via een kwetsbaarheid in WhatsApp met malware besmet was geraakt, waarna er grote hoeveelheden gevoelige data van zijn toestel werden gestolen. Facebook adviseert gebruikers om hun WhatsApp en besturingssysteem up-to-date te houden.