Politie ontvangt tientallen meldingen van slachtoffers ddos-aanvallen

De politie heeft vorige maand tientallen meldingen van bedrijven en organisaties ontvangen die het doelwit van ddos-aanvallen waren. Hierbij zitten ook aangiftes van bedrijven met vitale dienstverlening. Eind augustus werden verschillende Nederlandse internetproviders getroffen door ddos-aanvallen, waaronder Delta, Online.nl, Tweak en Freedom Internet.

Door de aanvallen hadden klanten tijdelijk geen internet of was er sprake van vertragingen. "In het hele land komen op dit moment aangiftes binnen bij de cybercrimeteams van de verschillende eenheden. Onder de slachtoffers zijn onder meer internetproviders en banken", aldus de politie. Het uitvoeren van een ddos-aanval is strafbaar. De politie doet onderzoek naar de recente ddos-aanvallen en werkt daarbij samen met het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC), banken en internetproviders om de aanvallen te stoppen.

De politie vraagt bedrijven en organisaties die het slachtoffer van ddos-aanvallen zijn om te dit te melden. "Doordat bedrijven en organisaties aangifte doen, neemt de informatie voor het onderzoek van de politie toe", zo stelt de politie. In het geval de ddos-aanval wordt ingezet voor afpersing raadt de politie aan om hier niet op in te gaan. Tevens wordt aangeraden om zoveel mogelijk gegevens van de aanvallers vast te leggen, zoals berichtgeving en ip-adressen.

Vandaag meldde het Nationaal Cyber Security Centrum dat de recente ddos-aanvallen voor Nederlandse maatstaven uitzonderlijk groot zijn.