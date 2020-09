Rijkswaterstaat monitort verkeer op 't IJ met drones en sensoren

Rijkswaterstaat is afgelopen maand een proef gestart waarbij het verkeer op 't IJ via drones en digitale sensoren wordt gemonitord. Dat heeft Rijkswaterstaat in een YouTube-video bekendgemaakt. In de zomermaanden heeft Amsterdam naast de altijd al aanwezige beroepsvaart zeer veel recreatievaart. Soms gaat het om meer dan duizend schepen per dag.

Met het "Samen Veilig op het Water" experiment moet de veiligheid op 't IJ verder worden verbeterd. Zo worden via drones en digitale sensoren alle bewegingen van recreatievaartuigen en andere schepen op het 't IJ in beeld gebracht. Op dit moment heeft Rijkswaterstaat geen inzicht in het aantal recreatieboten dat op 't IJ vaart. De data is vervolgens voor real-time heatmaps te gebruiken, waarmee aan 'crowdmanagement' kan worden gedaan.

Het moet straks voor iedereen inzichtelijk zijn hoe druk het is op het water. "Hoe we dat exact gaan doen is nog even de vraag, met zogenoemde heatmaps of livecams. We moeten ook nog bepalen hoe we het toegankelijk maken voor iedereen. En als het hier lukt, dan kan het ook in de Rotterdamse haven of elders in de wereld worden overgenomen", zegt Benno Bultink, manager van het programma Digitale Rivier van Rijkswaterstaat, tegenover De Telegraaf.