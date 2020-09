MZLA start automatische update van Thunderbird 68 naar 78

Gebruikers van Thunderbird 68 worden zeer binnenkort automatische geüpdatet naar Thunderbird 78. Dat heeft MZLA, de dochteronderneming van Mozilla die de e-mailclient ontwikkelt, bekendgemaakt. De update zal met name gevolgen hebben voor gebruikers van de Enigmail-extensie. Via Enigmail is het mogelijk om Thunderbird met OpenPGP te gebruiken en versleuteld te mailen.

Enigmail wordt echter niet door Thunderbird 78 ondersteund. Daarnaast is Thunderbird 68 vanaf deze herfst end-of-life en zal geen beveiligingsupdates meer ontvangen. De Thunderbird-ontwikkelaars hebben daarom besloten om de ondersteuning van OpenPGP direct in de e-mailclient in te bouwen. Eind augustus verscheen Thunderbird 78.2.1, de eerste Thunderbird-versie met ingebouwde OpenPGP-support die standaard staat ingeschakeld.

MZLA meldt nu dat het gebruikers van Thunderbird 68 automatisch naar deze versie gaat updaten. In het geval van Engimail, dat meer dan 100.000 actieve gebruikers telt, wordt er een migratietool gebruikt om bestaande instellingen en sleutels te migreren. Dit geldt alleen voor gebruikers van de Classic Mode van Enigmail. Gebruikers van de Enigmail Junior Mode moeten aanvullende software downloaden of de migratie handmatig uitvoeren.

De nieuwe Thunderbird werkt standaard niet met de GnuPG-software, waar Enigmail gebruik van maakt. In plaats daarvan werkt Thunderbird 78 met RNP, een OpenPGP-library die als vervanging van GnuPG dient. Er is echter een optionele configuratie voor "gevorderde gebruikers" waarmee die handmatig het gebruik van apart geïnstalleerde GnuPG-software kunnen instellen.

Een ander verschil met Enigmail is dat Thunderbird 78 geen optie biedt voor het beveiligen van secret keys met een wachtwoord. In plaats daarvan is de enige optie het instellen van een Master Password in Thunderbird. Gebruikers die met de overstap tegen problemen aan lopen worden naar deze Thunderbird-supportgroep doorverwezen.