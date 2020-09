Smartphone kan detecteren wanneer gebruiker dronken is

De sensoren van een smartphone kunnen aan de hand van hoe de gebruiker loopt bepalen of hij dronken is. Dat blijkt uit onderzoek van de Stanford University School of Medicine, dat in het Journal of Studies on Alcohol and Drugs is gepubliceerd.

Aan het onderzoek deden 22 vrijwilligers mee die van een smartphone werden voorzien. Deze smartphone werd via een elastische riem aan de onderrug bevestigd. Vervolgens moesten de deelnemers een tiental stappen lopen, waarbij hun normale looppatroon werd vastgelegd. Hierna kregen de deelnemers drank aangeboden. Zeven uur lang moesten de deelnemers elk uur een blaastest doen en een wandelopdracht uitvoeren.

In bijna 93 procent van de gevallen konden de onderzoekers aan de hand van iemands looppatroon bepalen dat het alcoholgehalte in het bloed de 0,8 promille was gepasseerd. Dit is in de Verenigde Staten het maximaal toegestane alcoholgehalte. De onderzoekers willen het onderzoek nu uitbreiden naar smartphones die mensen in hun hand of zak hebben.

"We nemen deze krachtige sensoren overal mee naar toe", zegt hoofdonderzoeker Brian Suffoletto. "We moeten onderzoeken hoe we die het best in dienst van de volksgezondheid kunnen inzetten." De onderzoeker ziet een toekomst voor zich waarbij een smartphone waarschuwt wanneer er teveel wordt gedronken. Het toestel kan dan strategieën laten zien om te stoppen met drinken, wat moet voorkomen dat de gebruiker bijvoorbeeld dronken achter het stuur kruipt.