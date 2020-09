Vijftig uur werkstraf voor katvanger in WhatsApp-fraudezaak

Een 25-jarige man uit Gouda die zijn bankrekening liet gebruiken voor WhatsAppfraude is door de politierechter veroordeeld tot een werkstraf van vijftig uur. Een 73-jarige vrouw uit Drenthe werd slachtoffer van de fraude. Ze werd via WhatsApp benaderd door een oplichter die zich voordeed als haar zoon.

Hij heeft zogenaamd een nieuw nummer en dringend geld nodig omdat zijn rekening is geblokkeerd. De vrouw maakt ruim 6.000 euro over, die terechtkomt op de rekening van de man uit Gouda. De Gouwenaar zegt tijdens een verhoor door de politie dat hij niets van de fraude weet. Wel leent hij zijn pas en pincode geregeld aan meerdere mensen uit.

De man wil geen namen noemen van de persoon of personen die ten tijde van de WhatsAppfraude het geld van de vrouw uit Drenthe hebben opgenomen. Door wie de fraude werd uitgevoerd is onbekend. Het gebruikte telefoonnummer is niet herleidbaar, zo laat het Openbaar Ministerie weten. De officier van justitie eiste een werkstraf van vijftig uur voor medeplichtigheid aan het witwassen van crimineel geld. Een straf die ook door de politierechter werd opgelegd.