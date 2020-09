Multiscope: half miljoen Nederlandse huishoudens met deurbelcamera

Meer dan een half miljoen Nederlandse huishoudens maken gebruik van een deurbelcamera zoals Amazons Ring. Dat stelt marktonderzoeksbureau Multiscope op basis van onderzoek onder 6300 Nederlanders. Het aantal Nederlandse huishoudens met een deurbelcamera is sinds 2018 verdubbeld naar zes procent. De omzet van cameradeurbellen ging van 32 miljoen euro twee jaar geleden naar 64 miljoen euro nu.

Verder gaf achttien procent van de deelnemers aan in het bezit te zijn van "slimme beveiligingsapparatuur". Twee jaar geleden was dit nog vijftien procent. Tien procent van de huishoudens heeft een beveiligingscamera opgehangen, wat daarmee het populairste apparaat is. Verder liet twintig procent van de deelnemers weten dat ze in de toekomst van plan zijn om "slimme beveiliging" aan te schaffen. In totaal hebben Nederlandse huishoudens al 550 miljoen euro aan beveiliging en veiligheid uitgegeven.

Begin dit jaar stelde de Amerikaanse burgerrechtenbeweging EFF dat de Ring-deurbelcamera standaard zo is ingesteld om gebruikers paranoïde te maken. Het apparaat stuurt namelijk continu een bericht wanneer er beweging wordt gedetecteerd, bijvoorbeeld door een dier of postbode die voorbijlopen. Hierdoor zouden gebruikers ten onrechte worden opgeschrikt.