Ex-systeembeheerder Mondo Verde verdacht van aanval op kassasysteem

Een 33-jarige man die computers en camera's in het Landgraafse dierenpark Mondo Verde beheerde stond maandag terecht voor een aanval op het kassasysteem waardoor bezoekers met een jaarkaart gratis naar binnen konden. Het dierenpark zou daardoor naar eigen zeggen 35.000 euro aan omzet zijn misgelopen.

De zaak speelde in 2017, maar kwam deze week pas voor de rechter. Volgens het Openbaar Ministerie is de 33-jarige ex-systeembeheerder van Mondo Verde verantwoordelijk voor de aanval. De man had een relatie met de dochter van de bestuursvoorzitter van het dierenpark. Toen de relatie tussen de twee uitging zou hij het kassasysteem hebben aangevallen, zo meldt 1Limburg. De man ontkent de aantijgingen.

Bij het doorzoeken van het kantoor van de verdachte werd daarnaast dierenporno op een server aangetroffen. Daarover verklaarde de verdachte dat de gegevens van oude klanten afkomstig waren. Volgens de officier van justitie is de man schuldig aan zowel computervredebreuk als het bezit van dierenporno. Er is een taakstraf van 150 uur geëist. De rechter doet over twee weken uitspraak in deze zaak.