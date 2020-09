Amazon komt met Alexa-dienst voor appartementencomplexen

Amazon is in de Verenigde Staten een nieuwe dienst gestart die het eenvoudiger voor verhuurders en beheerders van appartementencomplexen moet maken om hun gebouwen van spraakassistent Alexa te voorzien. Woningen kunnen zo standaard met de spraakassistent worden uitgerust en huurders hebben geen account nodig om van Alexa gebruik te kunnen maken.

Alexa for Residential, zoals de dienst heet, geeft vastgoedbeheerders ook de mogelijkheid om "custom voice experiences" te bieden die verder dan de muren van hun appartementen gaan, zo stelt Amazon. Bewoners zouden dan via Alexa bijvoorbeeld onderhoudsverzoeken kunnen indienen of hun huur kunnen beheren. In lege appartementen zou Alexa veelgestelde vragen van potentiële huurders kunnen beantwoorden of een "tour" kunnen geven.

Amazon laat weten dat verhuurders niet bij de data kunnen die Alexa van huurders verzamelt. Alle stemopnamen worden daarnaast dagelijks verwijderd, aldus het techbedrijf. De afgelopen jaren heeft Amazon honderden miljoenen dollars uitgegeven om de Amazon Echo of andere apparaten voorzien van Alexa in zoveel mogelijk woningen als mogelijk te krijgen, meldt Vice Magazine.

Gebruikers geven niet alleen miljarden dollars via Alexa uit, de data die de spraakassistent verzamelt zou ook het stemherkenningssysteem van Amazon trainen. Daar kan het bedrijf vervolgens weer via de Amazon Web Services-producten die het aanbiedt verdienen. Volgens Vice Magazine is niet alleen de aanwezigheid van Alexa reden tot zorg, maar ook waar de verzamelde data terechtkomt en hoe die wordt gebruikt. In de berichtgeving noemt de website de Amazon Echo een microfoon. Iets waar het techbedrijf niet blij mee is, zo laat hoofdredacteur Jason Koebler weten.