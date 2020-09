Besmette advertenties op populaire pornosite verspreidden malware

Criminelen zijn er vorige maand in geslaagd om op de populaire pornosite xHamster besmette advertenties te krijgen die bezoekers met malware probeerden te infecteren, zo meldt antimalwarebedrijf Malwarebytes. De website ontvangt volgens SimilarWeb meer dan 1 miljard bezoekers per maand. Marktvorser Alexa plaatst xHamster op de 108ste plek van meest bezochte websites op het web.

Via het advertentienetwerk Traffic Stars wisten de criminelen hun besmette advertenties op xHamster te plaatsen, aldus Malwarebytes. De advertenties maakten misbruik van oude beveiligingslekken in Adobe Flash Player en Internet Explorer om bezoekers ongemerkt met malware te infecteren. Alleen het laden van de advertenties in de browser was voldoende voor het uitvoeren van de kwaadaardige code, er was geen verdere interactie van bezoekers vereist.

Voor de kwetsbaarheid in Flash Player verscheen op 5 december 2018 een beveiligingsupdate van Adobe, terwijl het IE-lek op 9 april 2019 door Microsoft werd gepatcht. Bezoekers die IE en Flash Player sindsdien hadden geüpdatet of een andere browser gebruikten liepen voor zover bekend geen risico. In het geval van verouderde installaties kon de Raccoon Stealer en Zloader-malware worden geïnstalleerd. Raccoon Stealer steelt wachtwoorden, creditcardgegevens, cryptowallets en browsergegevens. Zloader is ontwikkeld voor fraude met internetbankieren.

"Criminelen die nog steeds exploitkits gebruiken om malware te verspreiden is één ding, maar eindgebruikers die met Internet Explorer browsen is een ander", stelt Malwarebytes. "Ondanks aanbevelingen van Microsoft en securityprofessionals zijn er nog steeds gebruikers wereldwijd die naar een moderne browser moeten migreren."