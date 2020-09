Datacenterbedrijf Equinix slachtoffer van ransomware

Datacenterbedrijf Equinix is slachtoffer van ransomware geworden, zo heeft het bedrijf zelf gemeld. "Enkele" interne systemen raakten met niet nader genoemde ransomware geïnfecteerd, aldus een verklaring. De besmetting zou geen gevolgen hebben voor de dienstverlening of ondersteuning van klanten.

Het bedrijf laat tevens weten dat de meeste klanten hun eigen servers in de datacenters hebben staan en het incident geen impact heeft op hun bedrijfsvoering of de data op deze servers. Equinox geeft verder geen details over de aard van de infectie en welke gevolgen dit voor het bedrijf zelf heeft of had. Ook wordt niet gemeld hoe de infectie zich heeft kunnen voordoen.

Equinix had vorig jaar een omzet van 5,5 miljard dollar. Het bedrijf heeft meer dan tweehonderd datacenters in 24 landen en telt zo'n achtduizend medewerkers.