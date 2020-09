Kritiek lek in Palo Alto Networks firewalls laat aanvaller code met rootrechten uitvoeren

Een kritieke kwetsbaarheid in de firewalls van Palo Alto Networks maakt het mogelijk voor een ongeauthenticeerde aanvaller om op afstand code met rootrechten op het systeem uit te voeren. Alleen het versturen van een speciaal geprepareerd request naar een kwetsbaar apparaat is voldoende.

Het beveiligingslek, dat op een schaal van 1 tot en met 10 wat betreft de impact met een 9,8 is beoordeeld, is aanwezig in PAN-OS, het besturingssysteem van de firewalls. Het probleem doet zich alleen voor wanneer Captive Portal of Multi-Factor Authentication (MFA) zijn ingeschakeld. Via MFA zijn gevoelige services en applicaties te beschermen, aldus het netwerkbedrijf.

Wanneer een aanvaller een speciaal geprepareerd request naar de interface van de Captive Portal of Multi-Factor Authentication stuurt kan er een buffer overflow ontstaan en is het uitvoeren van code met rootrechten mogelijk. Gisteren kwam Palo Alto Networks met een beveiligingsupdate voor de kwetsbaarheid. Via zoekmachine Shodan zijn meer dan 14.000 PAN-OS-apparaten te vinden, meldt securitybedrijf Tenable. Hoeveel van deze apparaten kwetsbaar zijn is onbekend.

In juni van dit jaar werd er een andere kritieke kwetsbaarheid in PAN-OS ontdekt waardoor een aanvaller op afstand en zonder geldige inloggegevens onder andere toegang tot gateways, vpn's en portals kon krijgen. De Amerikaanse overheid riep organisaties destijds op om de beveiligingsupdate meteen te installeren. Het gisteren verholpen beveiligingslek heeft geen impact op de GlobalProtect VPN of de PAN-OS managemeninterfaces.