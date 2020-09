"Niet te hacken" bluetooth-slot kwetsbaar voor replay-aanvallen

Een bluetooth-slot dat via een Kickstarter-campagne op de markt is gekomen en volgens de ontwikkelaars niet is te hacken, is kwetsbaar voor replay-aanvallen waardoor een aanvaller het slot kan openen. Dat blijkt uit onderzoek van securitybedrijf Pen Test Partners.

Het gaat om 360Lock, volgens de ontwikkelaars de eerste "Modular Smart Padlock Certified by Blockchain". Het slot is te openen via RFID/NFC-tags of -armbanden en een smartphone-app. Zo kan een eigenaar op afstand het slot openen, bijvoorbeeld in het geval van een huurappartement. De 360Lock kan ook van een behuizing worden voorzien voor het opbergen van spullen, zoals sleutels.

Bij de aankondiging op Kickstarter claimden de ontwikkelaars dat het slot volledig "hacking proof" is. Beveiligingsonderzoeker David Logde besloot deze claim te testen. Lodge ontdekte dat onderschept verkeer tussen het slot en de gebruiker, die het slot opent, opnieuw is af te spelen. Daardoor kan een aanvaller het slot eenvoudig openen. Daarnaast blijkt dat ook de passcode die de gebruiker verstuurt voor het openen van het slot is te onderscheppen, merkte Lodge op.

Ook als het om de fysieke beveiliging gaat schiet de 360Lock te kort. De behuizing om sleutels en dergelijke in op te bergen is niet echt sterk en blijkt eenvoudig met een hamer te openen. Ook de fietsketting waarmee het slot is te gebruiken blijkt niet bestand tegen een hamer. Lodge vraagt zich dan ook af hoe alle gevonden beveiligingsproblemen door de ontwikkelaars over het hoofd zijn gezien. Afsluitend geeft de onderzoekers het advies om het slot niet aan te schaffen.