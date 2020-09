Britse overheid publiceert advies om ransomware te voorkomen

De Britse overheid heeft het eigen advies om malware en ransomware te voorkomen van een update voorzien, waarbij er extra nadruk wordt gegeven aan het hebben van geteste offline back-ups en het uitschakelen of beperken van scripting-omgevingen en macro's.

Begin dit jaar kwam het Britse National Cyber Security Centre (NCSC) met een negen pagina's tellend advies genaamd "Mitigating malware and ransomware attacks". Het advies moest de kans dat organisaties met ransomware en malware besmet raken verkleinen en de verspreiding van malware binnen de organisatie en impact van de infectie beperken.

Nu is versie 2.0 van het advies verschenen. "Van elk incident waar het NCSC bij betrokken is leren we. We leren hoe criminelen netwerken compromitteren, hoe ze malware uitrollen en de mitigaties die, wanneer aanwezig, de aanval hadden kunnen voorkomen", zegt Geoff E., adjunct-hoofd Consultancy en Advies van de Britse overheidsinstantie. Vanwege de veranderende aard van de aanvallen heeft het NCSC naar eigen zeggen besloten een update uit te brengen.

Daarbij is het volgens Geoff E. belangrijk om twee maatregelen extra te benadrukken, namelijk het hebben van geteste, up-to-date, offline back-ups en het uitschakelen of beperken van scripting-omgevingen en macro's. Het gaat dan om het gebruik van PowerShell Constrained Language dat systemen tegen misbruik moet beschermen. Bij veel ransomware-aanvallen maken aanvallers gebruik van PowerShell voor het uitvoeren van de aanval. Met de PowerShell Constrained Language kunnen aanvallers bepaalde COM-objecten, libraries en classes niet meer in PowerShell-sessies laden. Het NCSC adviseert verder om macro's uit te schakelen wanneer die niet worden gebruikt.

Volgens het NCSC is het daarnaast belangrijk dat organisaties zich op een eventueel incident voorbereiden en is het handig om te weten wat er kan worden gedaan wanneer systemen al besmet zijn. In het geval van ransomware wordt in ieder geval afgeraden om het losgeld te betalen. "We beseffen dat niet alle organisaties over een elite team van security-architecten beschikken, maar we denken dat dit advies een haalbaar aantal acties biedt die de meeste organisaties kunnen implementeren", aldus Geoff E.