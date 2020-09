DuckDuckGo doneert 750.000 dollar aan privacyorganisaties

De op privacy gerichte zoekmachine DuckDuckGo heeft in totaal 750.000 dollar aan verschillende burgerrechten- en privacyorganisaties gedoneerd, waaronder het Nederlandse Bits of Freedom. De afgelopen tien jaar keerde DuckDuckGo ruim 2,6 miljoen dollar uit om het werk van allerlei instanties die opkomen voor privacy, burgerrechten en internetvrijheid te ondersteunen.

Dit jaar gaat 200.000 dollar van de 750.000 dollar naar het Center for Information Technology Policy (CITP) van de Princeton University, dat onderzoek doet naar de impact van digitale technologieën op de samenleving en hier ook over onderwijst. De Amerikaanse burgerrechtenbeweging EFF mag 150.000 dollar van DuckDuckGo in ontvangst nemen, terwijl er 50.000 dollar naar de Europese burgerrechtenorganisatie EDRi gaat.

De Nederlandse burgerrechtenbeweging Bits of Freedom ontvangt 25.000 dollar van DuckDuckGo. Een zelfde bedrag gaat naar het Tor Project, de organisatie verantwoordelijk voor het Tor-netwerk. Door deze organisaties te ondersteunen wil DuckDuckGo naar eigen zeggen privacy en vertrouwen op internet vergroten.