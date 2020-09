Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland getroffen door ransomware

De Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) is afgelopen zaterdag getroffen door ransomware, zo heeft de organisatie zelf bekendgemaakt. De ransomware wist interne systemen te infecteren die daardoor beperkt werken. Ook kan er geen gebruik van e-mail worden gemaakt.

"Informatie die de eenheden van de brandweer nodig hebben bij een uitruk zijn beschikbaar. Meldingssystemen zoals P2000 en C2000 werken gewoon. De veiligheid is niet in het geding. Ook de rol van de veiligheidsregio bij de bestrijding van het coronavirus gaat gewoon door", aldus de VNOG in een verklaring.

Er vindt nu onderzoek plaats om te kijken of de aanvallers data hebben buitgemaakt en wat de gevolgen zijn. Wanneer de systemen weer zijn hersteld kan de VNOG nog niet zeggen. Hoe de infectie zich kon voordoen wordt niet in de verklaring gemeld. "We doen veel aan preventie en de VNOG is altijd alert op cyberaanvallen. Uit welke hoek de aanval komt is niet bekend", zo laat de organisatie verder weten.

De VNOG bestaat uit 22 gemeenten in Noord- en Oost-Gelderland die samenwerken op het gebied van brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening, bevolkingszorg en crisisbeheersing en rampenbestrijding. De organisatie is ook betrokken bij de corona-aanpak in de regio.