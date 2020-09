De Jonge: waarschuwing CoronaMelder geen reden voor coronatest

Een waarschuwing van de CoronaMelder-app dat de gebruiker in contact is geweest met een besmet persoon is geen reden meer voor het uitvoeren van een coronatest, zo heeft minister De Jonge aan de Tweede Kamer laten weten. In de testversie van CoronaMelder was het handelingsadvies opgenomen om na een melding, ook zonder klachten, een coronatest aan te vragen.

Vanwege de toegenomen druk op de testcapaciteit heeft De Jonge dit laten aanpassen. Alleen wanneer gebruikers van CoronaMelder klachten hebben moeten ze zich laten testen. "Dit betekent dat vanaf zaterdag 12 september alleen een notificatie vanuit de app geen reden meer is om een coronatest uit te laten voeren", aldus de minister. Het nieuwe handelingsadvies in de testversie van de app zal bij de volgende release, die uiterlijk morgen moet verschijnen, worden doorgevoerd.

Experts hadden juist aangeraden om de app alleen uit te rollen als gebruikers zich ook kunnen laten testen wanneer ze een melding ontvangen dat ze met een besmet persoon in contact zijn gekomen. De Jonge stelde eerder al dat de corona-app ook zin heeft wanneer er geen directe testmogelijkheid beschikbaar is. "Nog los van het gedragseffect dat je mag verwachten, heeft het ook zin voor het sneller en completer in beeld brengen van de contacten. Dus dat heeft sowieso al zin."

De app in sinds 17 augustus via de Apple App Store en Google Play Store te downloaden. Vooralsnog is de CoronaMelder alleen in Drenthe Gelderland-Zuid, IJsselland, Noord- en Oost-Gelderland en Twente te gebruiken. De test in deze regio's loopt door tot de landelijke uitrol in heel Nederland. Wanneer die precies zal plaatsvinden is nog onbekend. De minister liet eerder weten dat hij de hoop heeft om CoronaMelder half september of eind september landelijk in te kunnen voeren.