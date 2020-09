Giggle dreigde met juridische stappen tegen onderzoeker die lek meldde

Het sociale netwerk voor vrouwen Giggle heeft een beveiligingsonderzoeker die een ernstige kwetsbaarheid in het platform rapporteerde met juridische stappen gedreigd. Dat blijkt uit e-mails die Giggle-oprichter Sall Grover zelf via Twitter openbaar heeft gemaakt.

Via de kwetsbaarheid was het mogelijk om van alle gebruikers de locatie, het telefoonnummer en de selfie te achterhalen die bij het registreren was geüpload. Een afbeelding waarvan Giggle claimde dat die niet werd gepubliceerd of gedeeld, zo ontdekte beveiligingsonderzoeker Saskia Coplans van securitybedrijf Digital Interruption. Bij de registratie moeten gebruikers een telefoonnummer opgeven en een selfie nemen.

Voor het onderzoek besloot Coplans een foto te uploaden waarvan ze wist dat die niet werd goedgekeurd. Door het verkeer tussen de Giggle-app en servers van het platform via Burpsuite te onderscheppen, zag ze dat het account zich in een niet-gevalideerde staat bevond, maar zij wel over een geldig authenticatietoken beschikte. Daardoor kon zij als ongeverifieerde gebruiker verzoeken naar de Giggle-API sturen.

Door het aanpassen van het request lukte het Coplans om data van andere gebruikers op te vragen, zelfs wanneer het user-ID van deze gebruikers niet bekend was. Het ging dan om telefoonnummers, locatiegegevens en de bij de registratie gemaakt selfie, waarvan had Giggle had aangegeven dat die niet werd gepubliceerd of gedeeld. De afbeelding was echter naast de locatiegegevens en telefoonnummer via de API opvraagbaar. Verder bleek dat accounts na door de gebruiker te zijn verwijderd niet echt weg waren.

Coplans waarschuwde Sall Grover en Giggle op 7 en 8 september via Twitter. Grover besloot de Twitteraccounts van de onderzoeker en het securitybedrijf te blokkeren. Vervolgens dreigde ze met juridische stappen als er zonder haar toestemming iets over haar bedrijf en zonder voorinzage werd gepubliceerd. Dit zorgde voor een golf van kritiek, waarbij Grover erkende dat ze verkeerd zat en de onderzoeker en het securitybedrijf uiteindelijk bedankte voor de melding.