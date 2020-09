Singapore test verplicht gebruik corona-app op drukke locaties

De Singaporese overheid is begonnen met een test waarbij bezoekers van drukke locaties zich verplicht via de corona-app moeten aanmelden. Voor mensen die niet over een smartphone beschikken worden er speciaal gemaakte TraceTogether-tokens uitgedeeld. Dat heeft de Singaporese overheid aangekondigd.

Om bezoekers aan winkels, restaurants en andere gelegenheden in Singapore te registreren is het "SafeEntry" programma gestart. Bedrijven die aan het programma meedoen kunnen een qr-code bij de ingang ophangen, die vervolgens door bezoekers kunnen worden gescand. Dit kan via de Singaporese corona-app TraceTogether, maar ook andere mobiele apps. Deelname is vrijwillig, net als het gebruik van TraceTogether.

In juni begon Singapore met het uitrollen van bluetooth-tokens aan ouderen voor contactonderzoek naar corona. Het TraceTogether-token, vernoemd naar de gelijknamige corona-app, is bedoeld voor mensen die niet over een smartphone beschikken of geen corona-app op hun telefoon willen installeren. Elke TraceTogether-token is voorzien van een gepersonaliseerde qr-code die door winkels en restaurants zijn te scannen.

Om het bron- en contactonderzoek te ondersteunen is de Singapore overheid een nieuwe test gestart waarbij bezoekers aan drukke locaties zich verplicht via de TraceTogether-app of -token moeten aanmelden. Het kan dan gaan om locaties waar grote groepen mensen bijeenkomen, of waar er nauw contact is tussen bezoekers of waar het continu dragen van een masker vanwege de activiteiten niet haalbaar is.

Het combineren van de data van SafeEntry met die van TraceTogether kan de veiligheid van bezoekers vergroten, aldus de Singaporese overheid. Eind augustus is erop een eerste locatie getest, waarbij er deze maand meer plekken zullen volgen. Zodra de uitrol van TraceTogether-tokens is opgeschaald zal het aantal locaties verder worden uitgebreid.