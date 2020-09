VS: overheidsinstanties vaak via vier kwetsbaarheden aangevallen

Amerikaanse overheidsinstanties zijn het afgelopen jaar het doelwit geweest van aanvallers die vanuit China opereerden en herhaaldelijk hierbij dezelfde vier kwetsbaarheden gebruikten, zo laat het Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) van het Amerikaanse ministerie van Homeland Security vandaag in een waarschuwing weten.

De aanvallers zijn geaffilieerd met het Chinese ministerie voor Staatsveiligheid en opereren zowel vanuit eigen gewin als in dienst van het ministerie, zo claimt het CISA. Voor het uitvoeren van de aanvallen maken de aanvallers gebruik van opensource-informatie, zoals de zoekmachine Shodan en het uitvoeren van online scans om kwetsbare machines te vinden, en bekende exploits en exploittoolkits.

De gebruikte exploits richten zich specifiek op vier kwetsbaarheden die aanwezig zijn in F5 Big-IP (CVE-2020-5902), Citrix vpn-appliances (CVE-2019-19781), Pulse Secure vpn-servers (CVE-2019-11510) en Microsoft Exchange (CVE-2020-0688). Het CISA is bij meerdere incidenten bij Amerikaanse federale overheidsinstellingen en bedrijven betrokken geweest die via de kwetsbaarheden in F5 Big-IP en Pulse Secure waren gecompromitteerd. Ook heeft het CISA naar eigen zeggen gezien hoe de vanuit China opererende aanvallers gebruikmaakten van het Exchange-lek om e-mails van federale overheidsomgevingen te verzamelen.

Deze vier kwetsbaarheden zijn al geruime tijd bekend, iets wat ook het CISA benadrukt. "In de meeste gevallen zijn cyberoperaties succesvol vanwege misconfiguratie en onvolwassen patchmanagementprogramma's, waardoor aanvallers aanvallen via bestaande kwetsbaarheden en bekende exploits kunnen uitvoeren", aldus de overheidsinstantie.

Het CISA roept organisaties dan ook op om de vier genoemde kwetsbaarheden met prioriteit te patchen, mocht dat nog niet zijn gedaan, en meer aandacht aan updates en configuraties te geven. "Het implementeren van een rigoureus configuratie- en patchmanagementprogramma hindert de aanvallen van geraffineerde aanvallers en beschermt de middelen en systemen van organisaties."