Keijzer: registratie contactgegevens horecagasten vanwege AVG vrijwillig

Horecagelegenheden zijn sinds 10 augustus verplicht om de naam en contactgegevens van gasten te vragen, maar die kunnen vanwege de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) zelf bepalen of ze die geven, zo heeft staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken laten weten. Keijzer reageerde op Kamervragen van de VVD.

VVD-Kamerleden Aartsen en Veldman wilden van de staatssecretaris weten waarom horecagasten die geen contactgegevens verstrekken niet geweigerd kunnen worden. "In de toelichting van de noodverordeningen is opgenomen dat bezoekers niet verplicht zijn de gevraagde gegevens te verstrekken. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) vereist dat de toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens vrijwillig moet worden gegeven", antwoordt Keijzer.

Aartsen en Veldman vroegen de staatssecretaris ook of zij het ermee eens is dat horecaondernemers gasten moeten kunnen weigeren die niet meewerken met maatregelen om het coronavirus te bestrijden. Volgens Keijzer kunnen horecaondernemers gasten al weigeren of de toegang ontzeggen, indien de orde, veiligheid en gezondheid van hun overige gasten of personeel in het geding komt. Het gaat dan bijvoorbeeld om het overtreden van de anderhalvemeterregel.

Kezijer maakt verder duidelijk dat de vertegenwoordigers van horecaondernemingen niet betrokken zijn geweest bij de uitwerking van de registratieplicht. "Centraal bij de uitwerking van de registratieplicht stond de informatie die nodig is voor een effectieve bestrijding van het virus en de gegevens die nodig zijn voor het bron- en contactonderzoek", schrijft ze.