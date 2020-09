Volksgezondheidsinstantie Wales lekt gegevens 18.000 coronapatiënten

Public Health Wales, de instantie die voor de volksgezondheid in Wales verantwoordelijk is, heeft de gegevens van 18.000 coronapatiënten gelekt. Door een menselijke fout werd de data naar het openbare coronadasboard geüpload en was zodoende voor iedereen op internet zichtbaar.

Het gaat om initialen, geboortedatum, geografische regio en geslacht. Volgens Public Health Wales is het risico dat patiënten hierdoor zijn te identificeren klein. In het geval van ruim 1900 mensen die in verpleeghuizen wonen is ook de naam van de locatie vermeld. Het risico op identificatie van deze personen is daardoor hoger, maar over het geheel genomen nog steeds klein, aldus de volksgezondheidsinstantie.

Het datalek werd veroorzaakt doordat een medewerker van Public Health Wales bij het uploaden van de data de verkeerde server selecteerde. Net als in Nederland is er ook in Wales een coronadashboard. Er is zowel een intern als publiek dashboard. Bij het uploaden van de data koos de medewerker de verkeerde server waardoor de gegevens op het openbare coronadashboard verschenen. Daar werden ze gedurende een periode van twintig uur vervolgens 56 keer bekeken.

Naar aanleiding van het datalek is er een onderzoek gestart hoe het kon gebeuren en welke lessen er zijn te leren. Daarnaast zijn de procedures rond het uploaden van data aangepast, waaronder een apart proces voor het uploaden naar de interne en externe dashboards en een aanvullende controle bij het kiezen van de betreffende servers.