SP vraagt opheldering over handel in kredietgegevens personen

De SP heeft minister Dekker voor Rechtsbescherming om opheldering gevraagd over de handel in kredietgegevens van personen, zonder dat die hiervan op de hoogte zijn. Afgelopen weekend liet televisieprogramma Kassa zien hoe commerciële handelsinformatiebureaus gegevens over het betaalgedrag van miljoenen Nederlanders opslaan.

De data wordt gedeeld met energiemaatschappijen of telecombedrijven, die daarmee de 'kredietwaardigheid' van nieuwe klanten beoordelen. De informatie die de bureaus gebruiken is afkomstig van incassobureaus, telecombedrijven, verkeersboetes, het kadaster en de Kamer van Koophandel. Het gaat dan bijvoorbeeld om te laat betaalde rekeningen.

In het geval van een lage kredietscore moeten nieuwe klanten bijvoorbeeld een waarborgsom betalen voordat ze klant kunnen worden. "Wij ontvangen van handelsinformatiebureau Experian een score die correspondeert met wel of niet vragen om een waarborgsom", zegt energiemaatschappij Budget Energie. "Zo voorkomen we eventuele betalingsproblemen in de toekomst, wat voor zowel de klant als voor ons onwenselijk zou zijn." Voor veel mensen is het onbekend dat erin deze kredietgegevens wordt gehandeld.

De SP heeft minister Dekker nu om opheldering gevraagd. "Acht u het in lijn met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) dat bedrijven persoonsgegevens verhandelen die de kredietwaardigheid van personen raakt, zonder de betrokkene over het verhandelen én de gebruikte data te informeren? Zo nee, hoe kan het dan dat de Autoriteit Persoonsgegevens de praktijken die in de uitzending van Kassa beschreven werden niet al eerder aan banden heeft gelegd?", vragen Kamerleden Van Nispen en Jasper van Dijk.

Dekker moet ook duidelijk maken of hij bereid is om de Autoriteit Persoonsgegevens met de grootst mogelijke spoed te wijzen op de handel in kredietgegevens zodat zij kan onderzoeken of deze praktijken inderdaad in strijd zijn met de AVG. Daarnaast wil de SP weten of de minister het wenselijk vindt dat er bedrijven zijn, naast het Bureau Krediet Registratie, die data verzamelen van personen om zo een kredietscore aan iemand te geven. Dekker heeft drie weken om de vragen te beantwoorden.