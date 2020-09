Europese landen testen gateway die corona-apps laat samenwerken

Zes Europese landen zijn een test gestart met een gateway die de verschillende nationale corona-apps van de landen moet laten samenwerken. De gateway wisselt informatie uit tussen de backend-servers van de nationale corona-apps, waardoor de apps ook in anderen landen kunnen werken. Zodoende hoeven gebruikers geen meerdere apps te installeren wanneer zij naar het buitenland reizen.

"De gateway verwerkt geen andere informatie dan de willekeurige codes die door de nationale apps worden gegenereerd. De uitgewisselde informatie wordt gepseudonimiseerd, versleuteld, tot een minimum beperkt en slechts zo lang opgeslagen als nodig is om infecties te traceren. Aan de hand van de informatie kunnen geen individuele personen worden geïdentificeerd", zo laat de Europese Commissie weten.

De test vindt plaats met de backend-servers van de officiële corona-apps uit Tsjechië, Denemarken, Duitsland, Ierland, Italië en Letland en een nieuwe gatewayserver. De gateway wordt ontwikkeld en opgezet door T-Systems en SAP en wordt beheerd vanuit in het datacentrum van de Commissie in Luxemburg. Na de testfase zal de gateway in oktober operationeel worden om zo de nationale corona-apps in de hele EU met elkaar te verbinden.