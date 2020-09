Justitie krijgt 10 miljoen euro extra voor uitvoering Wet Computercriminaliteit III

Het ministerie van Justitie en Veiligheid krijgt 10 miljoen euro extra voor de uitvoering van de Wet Computercriminaliteit III, zo heeft minister Grapperhaus vandaag in de begroting van het ministerie laten weten. Het is één van de maatregelen die op het gebied van cybercrime wordt genomen.

"De dreiging van cybercrime neemt toe. In antwoord hierop gaan we door met de verstoring van criminele verdienmodellen", aldus Grapperhaus. "We houden aandacht voor slachtoffers van online criminaliteit en zetten gericht in op veilig internet-gedrag, onder meer met een preventieconvenant tussen publieke en private partners." Het gaat dan bijvoorbeeld om de bewustzijnscampagne die deze maand plaatsvindt en ouderen wijst op zaken als phishing en WhatsAppfraude.

Tevens meldt Grapperhaus dat er 10 miljoen euro extra komt voor de uitvoering van de Wet Computercriminaliteit III. Die geeft justitie en politie nieuwe bevoegdheden om computercriminaliteit te bestrijden. Zo mogen justitie en politie heimelijk de systemen van verdachten binnendringen, zoals bijvoorbeeld een smartphone, server of computer.

Voordat de politie systemen mag binnendringen moet er eerst toestemming van de rechter-commissaris zijn op verzoek van de officier van justitie. Daarnaast toetst de Centrale Toetsingscommissie van het Openbaar Ministerie de bevoegdheid. Voor het binnendringen van systemen kan er zowel van bekende als onbekende kwetsbaarheden gebruik worden gemaakt. Wat dat laatste betreft komen er strakkere waarborgen voor de publieke aanschaf van "hacksoftware", schrijft de minister.

"Toetssteen blijven de kernwaarden van onze rechtsstaat. Niet dat dat het eenvoudiger maakt. De professionals in de rechtsstaat staan dagelijks voor ingewikkelde dilemma’s. Rechtsbescherming van daders én bescherming van slachtoffers. Informatie verzamelen die de collectieve veiligheid dient én waarborgen van de privacy", laat Grapperhaus afsluitend weten. "Onze intentie is om zo transparant mogelijk te zijn over de keuzes die onder onze verantwoordelijkheid worden gemaakt en hierover met de grootst mogelijke openheid te communiceren."