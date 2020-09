"Franse politie infecteerde EncroChat-gebruikers met malware"

Een beetje zelfbewust encryptiegebruiker had hierop beducht kunnen zijn. Maargoed dat de Franse politie hier met een netwerk domme crimineeltjes en hun handlangers te maken had. Dus simpel te breachen dat netwerkje vol status- en marketinggevoelige klaplopers. Geldt tevens voor die bedenkelijke en gemakzuchtige oprichters van dat zgn. 'Encrochat'. Is wel duidelijk dat ze een bepaalde doelgroep voor ogen hadden: Opgeruimd staat netjes.