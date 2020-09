Overheid verwacht dat Nederlanders volgend jaar vaker via DigiD inloggen

De overheid verwacht dat Nederlanders volgend jaar veel vaker via DigiD zullen inloggen dan dit jaar of voorgaande jaren, zo blijkt uit de vandaag verschenen begroting van het ministerie van Binnenlandse Zaken. De prijs die afnemers van DigiD voor het inloggen betalen blijft wel gelijk.

Vorig jaar werd er 341 miljoen keer via DigiD ingelogd. Naar verwachting zal dit in 2020 zo'n 317 miljoen keer gebeuren. Voor volgend jaar houdt het ministerie echter rekening met 352 miljoen DigiD-authenticaties. Net als dit jaar zullen partijen die gebruikers via DigiD laten inloggen volgend jaar voor elke succesvolle authenticatie 0,14 euro kwijt zijn. De kosten per DigiD-authenticatie zijn de afgelopen jaren sterk afgenomen. In 2006 betaalden partijen die gebruikers via DigiD lieten inloggen nog 3,50 euro per authenticatie.

Daarnaast verwacht het ministerie dat er ook meer berichten via MijnOverheid worden verstuurd. Via de Berichtenbox op MijnOverheid kunnen Nederlandse burgers digitale post van de overheid ontvangen. Voor dit jaar ging het ministerie uit van 83 miljoen berichten. Dat zouden er volgend jaar 88 miljoen moeten zijn, waarbij overheidsinstanties 0,40 euro per verstuurd bericht betalen.