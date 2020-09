Mag PayPal weigeren je transacties te betalen als je tardigrades verkoopt?

Heb jij een interessante vraag op het snijvlak van privacy, cybersecurity en recht? Stuur je vraag naar juridischevraag@security.nl. Elke week geeft ict-jurist Arnoud Engelfriet in deze rubriek antwoord.

Juridische vraag: Ik las over een Amerikaans bedrijfje dat speeltjes van tardigrades verkoopt, en waarvan de transacties door PayPal worden geweigerd. Daar is geen enkele aanleiding toe, kan dat bedrijf dat zo maken?

Antwoord: Nee, ik had ook geen idee, maar een tardigrade of waterbeer is een van de meest hardnekkige levensvormen op deze planeet. Ze overleven zelfs in de ruimte, wat ze natuurlijk superschattig maakt en daarom was er een bedrijfje dat er kerstboomornamenten van maakt. Zoek een gat in de markt en vul het, het motto van menig internetondernemer. Alleen een probleempje: betalingsdienstverlener PayPal laat geen betalingen toe voor wie deze ornamenten bestelt. Na klachten van het bedrijf kreeg men te horen dat de naam maar gewoon aangepast moet worden. Nu is mijn vuistregel dat wie "gewoon" gebruikt, eigenlijk te lui is om het probleem op te lossen, maar hier was meer aan de hand.

Het is al langer bekend dat PayPal bedrijfsnamen scant op bepaalde ongewenste termen, iets dat in het wereldje bekend staat als het Scunthorpe probleem – per abuis een woord weigeren omdat het een vies woord lijkt. (Bij ons zouden we dit het Sexbierum-probleem noemen, en ja ik ken kinderen die zich niet online mochten registreren bij bepaalde spelletjes omdat hun plaatsnaam vieze woorden bevatte.) Maar wat is er in vredesnaam mis met tardigrade? Zelfs in de diepste krochten van internet lijkt dit geen vies woord te zijn geweest, Rule 34 ten spijt.

Enig puzzelwerk op Twitter gaf een logischer verklaring:

there’s an arms dealer by the name of Tardigrade Ltd., so the OFAC banned all transactions containing the word Tardigrade, causing problems for anyone selling products related to this cute micro-organism

De Office of Foreign Assets Control (OFAC) is een Amerikaanse overheidsdienst die toeziet op sanctienaleving. En inderdaad staat het Cypriotische Tardigrade Limited op de sanctielijst, daar mag je geen zaken mee doen als Amerikaanse wetgeving jou raakt. Dus logisch dat PayPal dat blokkeert. Alleen dus iets grofmaziger dan je zou denken: niet enkel als afzender of ontvanger van het geld "Tardigrade Limited" heet, maar als ergens in enig veld van de transactie (zoals wat er besteld is) dat eerste woord voorkomt, dan mag het niet. We mogen kennelijk van geluk spreken dat ze "limited" niet apart als woord opgenomen hebben.

De reden dat PayPal zo agressief screent, is dat ze in 2015 een enorme boete van 7,7 miljoen dollar hebben gekregen voor het doorlaten van 486 overtredingen van deze sanctiewetgeving. Daar word je als bedrijf wat zenuwachtig van, en je ziet in het persbericht ook al meteen vergaande maatregelen om dit niet meer te laten gebeuren. Dat daardoor een enkele waterbeerverkoper niet meer kan handelen, ach. Die levert minder winst op dan die 7 miljoen boete, zal de gedachte zijn.

Ja, treurig. Maar ik zie ook het omgekeerde risico wel: A maakt naar B geld over met vermelding “ten behoeve van Tardigrade-wapentransactie”. Filter daar maar eens de vals positieven mee weg.

Arnoud Engelfriet is Ict-jurist, gespecialiseerd in internetrecht waar hij zich al sinds 1993 mee bezighoudt. Hij werkt als partner bij juridisch adviesbureau ICTRecht. Zijn site Ius mentis is één van de meest uitgebreide sites van Nederland over internetrecht, techniek en intellectueel eigendom. Hij schreef twee boeken, De wet op internet en Security: Deskundig en praktisch juridisch advies.