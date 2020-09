CDA stelt Kamervragen over gelekte database techbedrijf Zhenhua

In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over een gelekte database van het Chinese techbedrijf Zhenhua die gegevens van zo'n 2,4 miljoen "sleutelfiguren" en hun familie bevat, waaronder ook zevenhonderd Nederlanders. Het gaat onder andere om politici, militaire figuren en beroemdheden.

In het geval van de Nederlanders staan Sjoerd Sjoerdsma van D66 en Henk Nijboer van de PvdA op de lijst, maar ook een zoon van D66-lijsttrekker Sigrid Kaag, een zus van PvdA-leider Lodewijk Asscher en de dochter van CDA-prominent Pieter Omtzigt, zo meldt de NOS. Tevens werden de namen van kinderen van oud-ministers Gerrit Zalm en Jan Pronk op de lijst aangetroffen.

Volgens berichten zou Zhenhua banden met het Chinese leger en inlichtingendiensten hebben, maar dat wordt door het bedrijf ontkend. "Er is geen database van 2 miljoen personen", aldus een woordvoerder tegenover The Guardian. Het bedrijf zou alleen beschikken over openbare data afkomstig van het internet, merkt de woordvoerder verder op.

Het CDA wil nu opheldering van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en minister Blok van Buitenlandse Zaken over de database. "Heeft u de informatie uit de gelekte databank in kunnen zien en/of informatie ontvangen over de databank? Zo ja, staan er ook Nederlanders in de databank? Zullen de Nederlanders die door Zhenhua Data zijn aangemerkt als ‘sleutelfiguur’ en vanuit China in de gaten worden gehouden, hierover worden geïnformeerd?", vragen Kamerleden Van Helvert, Van der Molen en Van den Berg.

De ministers moeten ook laten weten met welke intenties het bedrijf persoonsgegevens en potentieel compromitterende informatie van miljoenen mensen wereldwijd verzamelt. De CDA-Kamerleden vragen zich af of deze "gedetailleerde Chinese informatievergaringsoperatie" kan worden beschouwd als een poging van de Chinese regering om ook personen buiten China te vangen in een sociaal kredietsysteem. "Wat zegt dit alles over de intenties van China op het wereldtoneel", zo vragen ze aan Ollongren en Blok.

Als laatste moeten de ministers duidelijk maken welke acties ze van plan zijn te nemen naar aanleiding van de berichtgeving. Blok en Ollongren hebben drie weken de tijd om de vragen te beantwoorden.