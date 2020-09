"Testlijnmedewerkers kunnen uitslagen coronatests onbevoegd inzien"

Uitslagen van coronatests en bijbehorende persoonlijke gegevens zijn toegankelijk voor medewerkers van de coronatestlijn die hier eigenlijk geen toegang toe zouden moeten hebben, zo meldt Nieuwsuur vandaag. De medewerkers plannen afspraken in en bellen negatieve testuitslagen door.

Met een geboortedatum en achternaam, een straatnaam en postcode of een burgerservicenummer kunnen alle medewerkers die toegang tot het CoronIT-systeem hebben alle testafspraken, uitslagen, medische aantekeningen en telefoonnummers inzien.

CoronIT is het digitaal registratiesysteem dat GGD'en ondersteunt met het aanmelden van te testen mensen, het inplannen van afspraken voor te testen mensen, afname en registratie van monsters, het vastleggen van testuitslagen en het genereren van landelijke en regionale overzichten van het aantal afgenomen testen en resultaten.

Testlijnmedewerkers kunnen zo testgegevens van bekende Nederlanders, collega's, familie of kennissen opvragen, ook al hoeven ze deze personen niet te bellen. Nieuwsuur meldt dat er ook gevallen bekend zijn waarbij medewerkers uitslagen met kennissen deelden die hierom vroegen. Ook worden gegevens, zoals 06-nummers en testuitslagen, soms gedeeld in Whatsapp-groepen van medewerkers die elkaar om hulp vragen.

De Autoriteit Persoonsgegevens laat weten op het moment geen onderzoek te zullen doen. "De wet bepaalt dat de coronatestlijn er zelf voor verantwoordelijk is dat dit in orde is. Medewerkers mogen niet meer persoonsgegevens verwerken dan in die situatie nodig is. Dat kan bijvoorbeeld door het afschermen van informatie voor bepaalde medewerkers", aldus de toezichthouder.