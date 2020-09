Apple lanceert iOS 14 met nieuwe wachtwoord- en privacyopties

Apple heeft gisterenavond iOS 14 gelanceerd die verschillende nieuwe wachtwoord- en privacyopties toevoegt, alsmede verschillende kwetsbaarheden verhelpt. Zo laat Safari nu via een "Privacy Report" het aantal geblokkeerde cross-site trackers zien.

Tevens controleert de browser of opgeslagen wachtwoorden geen onderdeel van een datalek zijn. Gebruikers krijgen dan een waarschuwing te zien waarin wordt aangeraden het wachtwoord meteen te wijzigen. IOS toont nu ook een indicator wanneer een app toegang tot de microfoon of camera heeft. Dit wordt zowel binnen de app als het Control Center weergegeven.

Daarnaast is het mogelijk om apps geen toegang meer tot de precieze locatie te geven, maar een locatie bij benadering. Een andere optie zorgt ervoor dat gebruikers alleen geselecteerde foto's met een app kunnen delen, in plaats van dat die toegang tot alle foto's krijgt.

IOS-gebruikers hebben nu ook de mogelijkheid om een andere browser als standaardbrowser in te stellen. DuckDuckGo Privacy is één van de officieel goedgekeurde browsers hiervoor, zo laat de zoekmachine weten.

Verder zijn met iOS 14 elf kwetsbaarheden in het besturingssysteem verholpen. Via de beveiligingslekken had een malafide applicatie kunnen achterhalen welke andere applicaties de gebruiker had geïnstalleerd of kon er toegang tot "restricted" bestanden en gevoelige gebruikersgegevens worden verkregen. Wanneer er een kwaadaardig USD (Universal Scene Description)-bestand werd verwerkt had een aanvaller willekeurige code kunnen uitvoeren. Een ander probleem zorgde ervoor dat de schermvergrendeling niet na de opgegeven tijdsperiode werd ingeschakeld. IOS 14 is te downloaden via iTunes en de updatefunctie van het besturingssysteem.