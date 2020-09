Internet Explorer waarschuwt voor einde support Adobe Flash Player

Microsoft heeft aan Internet Explorer een waarschuwing toegevoegd die gebruikers laat weten dat Adobe Flash Player na december 2020 niet meer wordt ondersteund. Dat laat het techbedrijf via de eigen website weten. Wanneer gebruikers op een site komen die Flash-content bevat verschijnt er een balk dat de ondersteuning over een aantal maanden afloopt.

Deze waarschuwingsbalk zal tot 31 december 2020 elke zestig dagen verschijnen. Voor Enterprise-gebruikers is die via het Register uit te schakelen, aldus Microsoft. De balk verwijst naar een pagina van Microsoft waarin het einde van de Flash Player-support wordt besproken. Microsoft heeft Flash Player in Edge en Internet Explorer 11 ingebouwd en zal na december 2020 geen beveiligingsupdates meer voor de browserplug-in uitbrengen en die uit de eigen browsers verwijderen.

Als eerste zal Flash Player in januari 2021 uit Chromium Edge verdwijnen, de nieuwe Edge-versie gebaseerd op de open source Chromium-browser. In het geval van Edge Legacy en Internet Explorer 11 wordt er een ander schema gehanteerd. Deze herfst komt Microsoft met een update genaamd "Update for Removal of Adobe Flash Player" die de browserplug-in uit de browsers verwijdert. In eerste instantie gaat het om een optionele update.

In januari 2021 zal Microsoft Flash Player-versies van voor juni 2020 standaard in Edge Legacy en IE11 blokkeren. Volgend jaar zomer zal de update die Flash Player uit Edge Legacy en IE11 verwijdert onder gebruikers van Windows 10, Windows 8.1, Windows Server 2012 en Windows Embedded 8 worden uitgerold.